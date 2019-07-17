Власти Казани выставили на торги акции клиники «АВА-Казань» за 170 млн рублей

Исполком Казани выставил на торги 25% плюс одну акцию (32,5 тыс. обыкновенных акций) АО «АВА-Казань», работающего с 2018 года под брендом клиника «Скандинавия», сообщается в сборнике документов мэрии города. Начальная цена — 170 млн руб., шаг аукциона составит 8,5 млн руб.

Аукцион пройдет в электронной форме на площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Рассмотрение заявок на участие в аукционе назначено на 21 августа, а сам аукцион — 26 августа.

Многопрофильная клиника «Скандинавия» специализируется на медуслугах в области педиатрии, пластический хирургии, ведения беременности и ЭКО. «АВА-Казань» возникла в 2017 году как совместный проект финских предпринимателей из АО «АВА-Петер», ведущего деятельность в Санкт-Петербурге под брендом «Скандинавия», и исполкома Казани. Последний в качестве учредительного взноса предоставил земельный участок и здание в центре Казани — на пересечении улиц Профсоюзная и Астрономическая.

По данным kartoteka.ru, уставный капитал состоит из 130 тыс. обыкновенных акций, стоимость каждой из которых оценивается в 615 руб., и составляет 317,3 млн руб. 65,34% акций принадлежат АО «АВА-Петер», принадлежащее с 2017 года миллиардеру Алексею Мордашову через ООО «Севергрупп», 25,19% — Муниципальному казенному учреждению «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани», оставшиеся 9,47% распределены у восьми физлиц. По итогам 2017 года доходы «АВА-клиник» составили 375,4 млн руб., расходы — 436,2 млн руб. Руководство клиники ранее заявляло, что планирует выйти на самоокупаемость в 2019-2020 годах.

В 2016 году власти Казани включали в план приватизации на 2019 год 25,19% акций АО «АВА-Казань» номинальной стоимостью 79,95 млн руб.

“Ъ-Казань”