Производство проката с полимерным покрытием ММК отмечает двойной юбилей

Производство проката с полимерным покрытием Магнитогорского металлургического комбината отмечает в июле сразу два юбилея: 15 лет исполняется первому агрегату нанесения полимерных покрытий и 10 лет – агрегату нанесения полимерных покрытий № 2. ММК – один из крупнейших в стране производителей данного вида проката.



По итогам прошлого года компания реализовала 559 тыс. тонн соответствующей продукции. При этом на внутренний рынок было поставлено 90% объемов (500 тыс. тонн). Существенного прироста реализации удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода.

Датой начала производства проката с полимерным покрытием на комбинате стало 16 июля 2004 года, когда был введен в эксплуатацию первый агрегат производительностью 200 тыс. тонн в год. Он был построен по проекту фирмы Voest-Alpine. В июле 2009 года вошел в строй второй агрегат нанесения полимерных покрытий. Его производительность также составляет 200 тыс. тонн; оборудование поставила итальянская компания FATA HUNTER.

Агрегаты полимерных покрытий формируют на поверхности холоднокатаного листа или оцинкованной стали слой пластизоля, поливинилдефторида, полиэстера. Это позволяет получать продукцию с высокой коррозионной стойкостью и способствует улучшению других качественных характеристик. Основным рынком сбыта листа с покрытием является строительная индустрия; значительные объемы металла с полимерным покрытием используются в производстве бытовой техники. В этом году АПП № 1 и 2 ПАО «ММК» суммарно преодолели отметку в 4 млн тонн металлопроката с полимерным покрытием, выпущенного с момента пуска агрегатов.

Будучи одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием, ММК осуществляет поставки с двух производственных площадок: основной в Магнитогорске и с площадки ММК-ЛМЗ в Пермском крае. Адресатом большинства поставок является строительная отрасль: прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%).