В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципальной похоронной службы

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» по подозрению в «покровительстве» коммерческой организации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска в ходе проверки предприятия установило, что директор в 2011-2018 годах незаконно и безвозмездно, без проведения торгов и оформления правоустанавливающих документов предоставлял земельные участки на городских кладбищах ООО «Евросервис». В результате компании, которая занимается изготовлением и продажей ритуальной продукции (стелы, тумбы, цветники, ограды, кованые кресты, лавки, столы), были созданы наиболее выгодные условий продвижения на рынке. Кроме того, директор МКУ принимала на безвозмездной основе для нужд учреждения товары, работы, услуги от «Евросервис» в нарушение порядка, предусмотренного Федеральным законом «О защите конкуренции». Имущественный вред муниципалитету от этих действий составил не менее 336 тыс. руб. Помимо этого, директор необоснованно подписал и направил для оплаты документы о приемке выполненных работ по контракту на сумму около 469 тыс. руб.

По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении директора Комбината похоронно-ритуальных услуг уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Главе Магнитогорска внесено представление, в котором поставлен вопрос о расторжении трудового договора с руководителем МКУ.