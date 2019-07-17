В Курганской области снова ввели запрет на посещение лесов

В связи с жаркой ветреной погодой и отсутствием дождей правительство Курганской области вновь ввело запрет на посещение лесов. Ограничение будет действовать с 17 по 19 июля, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

На территории Курганской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется высокий глас горимости леса – четвертый. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае в Зауралье был введен режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Запрет на посещение лесов не касается жителей, которые находятся там по профессиональным обязанностям, а также тех, кто осуществляет рекреационную деятельность на специально отведенных участках.