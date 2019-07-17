Дома у жителя Ставрополья нашли нарколабораторию

У жителя Шпаковского района Ставропольского края в доме обнаружили лабораторию по выращиванию запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские изъяли у мужчины 30 кустов конопли. Для незаконного культивирования наркосодержащих растений злоумышленник оборудовал помещение температурными датчиками, ультрафиолетовым освещением, системами вентиляции и полива.

В ходе обыска в доме и в автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли десять прозрачных банок и 31 полимерный пакет с марихуаной и коноплей весом больше 1 кг, устройство для вакуумной упаковки, тепловые лампы и вентиляторы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) и о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ч.1 ст.231 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова