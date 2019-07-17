Доходы консолидированного бюджета Татарстана за полгода превысили 150 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 151 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 137,7 млрд руб. Об этом сообщил на заседании в Доме правительства министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Он добавил, что собственные доходы непосредственно бюджета республики достигли 115,6 млрд руб. В местные бюджеты мобилизовано 22,1 млрд руб.

Поступление налога на прибыль составило 49,9 млрд руб., НДФЛ — 37,2 млрд руб. Акцизов собрано на 16,9 млрд руб. Налог на совокупный доход в консолидированный бюджет поступил в размере 6,6 млрд руб.

Из федерального бюджета за первое полугодие 2019 года поступило 12,9 млрд руб., что составило 39% от годового плана.

Расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 137,5 млрд руб., республиканского — 116,2 млрд руб.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”