«Кузбассдорстрой» построит двухуровневую развязку в Кемеровской области

Федеральное управление автодорог «Сибирь» выбрало компанию «Кузбассдорстрой» бизнесмена Сергея Апарина подрядчиком строительства и реконструкции трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области с возведением двухуровневой развязки. Это следует из протокола о подведении итогов аукциона, опубликованного на портале госзакупок.

Как говорится в конкурсной документации, общая протяженность участков, на которых подрядчик будет вести работы, составляет 9,8 км. Двухуровневая развязка появится на пересечении Р-255 и подъезда к Томску. Начальная стоимость контракта составляла 2,72 млрд руб., но в ходе аукциона была снижена. Победитель тендера «Кузбассдорстрой» предложил исполнить контракт за меньшую сумму — 2,55 млрд руб. Также в аукционе участвовала крупная дорожно-строительная компания «Новосибирскавтодор», оценившая свои услуги в 2,57 млрд руб.

Этот договор станет для «Кузбассдорстроя» самым крупным по стоимости госконтрактом как минимум с 2009 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения: выручка «Кузбассдорстроя» в 2017 году составила 1,58 млрд руб. при чистой прибыли 205,2 млн руб. После заключения контракта «Кузбассдорстрой» должен начать работы 25 августа 2019 года, а завершить — 31 октября 2021 года. Работы будут оплачены из федерального бюджета.

ООО «Кузбассдорстрой», занимающееся строительством и ремонтом автодорог, зарегистрировано в 2001 году в Кемерово. Владельцы компании — бизнесмен Сергей Апарин (97,5%) и Наталья Апарина (2,5%). Господин Апарин — экс-лидер фракции «Единой России» в парламенте Кемеровской области и бенефициар ряда компаний из строительной сферы, в частности «Стройдорэкспорт», «Томскдорстрой», «Новокузнецкое ДРСУ» и «Кемеровский каменный карьер». Ранее сообщалось, что в конце 2018 года Сергей Апарин стал внештатным советником губернатора Сергея Цивилева по дорожному хозяйству и благоустройству.

Илья Галагуз