«Немецкому кварталу» в Металлургическом районе вернут охранный статус

Центральный районный суд частично удовлетворил иск краеведа Юрия Латышева к государственному комитету охраны объектов культурного наследия региона, обязав госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области отменить решение об исключении «немецкого квартала» из перечня выявленных объектов культурного наследия. Решение принято 16 июля, сообщается на сайте суда.

Юрия Латышев направил исковое заявление в апреле этого года после того как из перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской области исключили ансамбль жилых домов на улице Социалистической, на основании экспертизы, которая по мнению ученых и общественников была выполнена некачественно.