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Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Транспортный самолет МЧС Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковском, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту. Посадку планируют осуществить в ближайшие два часа.

«Ил-76 утром вылетел в Иркутск. После взлета у него сработал датчик неисправности гидравлической системы»,— сообщил он. Источник «РИА Новости» отметил, что в самолете находится 13 человек. «Самолет находится в воздухе и вырабатывает топливо, это штатная, предусмотренная регламентом процедура»,— заявил источник. Он отметил, что опасности для самолета и находящихся в нем людей нет.

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