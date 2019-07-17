В Краснодаре вдоль «Тропы здоровья» смонтируют освещение

До конца июля на пешеходной аллее возле муниципального дворца спорта «Олимп» в кубанской столице – так называемой «Тропе здоровья» - смонтируют и подключат 43 мачты освещения. Как сообщили в мэрии, специалисты уже проложили более 2 км кабеля.

«Тропа здоровья» расположена вдоль улицы Береговой, от дома № 1 до дома № 29/1. В прошлом году «тропе» исполнилось 45 лет.

Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, в 2019 году городские власти смогли завершить проектирование, профинансировать работы и построить сеть освещения. В дальнейшем планируется уложить прорезиненное покрытие тропы.

Кроме того, возле ДС «Олимп» планируется строительство крытого комплекса водных аттракционов.

Василий Хитрых