Центр спортподготовки Пермского края купит мотоцикл за 350 тыс. рублей

ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» объявило аукцион на поставку кроссового мотоцикла. Как указано в техническом задании, центру требуется мотоцикл марки Husqvarna ТС 65 или эквивалент, модельного ряда 2020 года. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 месяцев с момента передачи товара заказчику. Технику необходимо поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Максимальная цена контракта — 350 тыс. руб. Победителя аукциона определят 8 августа.