Четыре кандидата от непарламентских партий зарегистрированы на выборы главы Башкирии

На выборы главы Башкирии зарегистрированы еще четыре кандидата — от непарламентских партий. Сегодня Центризбирком республики вручил удостоверения кандидатов политтехнологу, директору Фонда развития городских проектов Владимиру Барабашу (выдвинут партией «Гражданская сила»), юристу по делам обманутых дольщиков Зульфие Гайсиной («Яблоко»), предпринимателю, блогеру Владимиру Кобзеву (Партия пенсионеров за социальную справедливость) и президенту компании GTL, бывшему владельцу банка «Восток» Рафису Кадырову («Патриоты России»). На заседании комиссии было отмечено, что все кандидаты сдали необходимое число подписей в свою поддержку, процент брака в которых был незначительными (5-10 подписей).

Ранее комиссия зарегистрировала четырех кандидатов от парламентских партий, в том числе врио главы республики Радия Хабирова, выдвинутого «Единой Россией».

Ирина Самойлова