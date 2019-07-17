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СКР возбудил дело по факту травмирования техника при ремонте вертолета

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту получения травмы инженером коммерческой организации во время техобслуживания вертолета. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 31 мая 2019 года в Перми 59-летний инженер при работе в зоне высоко расположенных агрегатов не был обеспечен страховочным поясом. В результате при производстве работ мужчина сорвался с кромки фюзеляжа вертолета и упал на асфальтированную площадку, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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