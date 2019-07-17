СМИ: Убыток при строительстве ледокола «Виктор Черномырдин» составил 4 млрд рублей

Объединенная судостроительная корпорация понесла убыток в размере 4 млрд рублей при строительстве ледокола «Виктор Черномырдин» в Петербурге. С 2012 года, когда судно было заложено, его стоимость подорожала в 1,5 раза и составила 12 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

При этом в Росморпорте (заказчик строительства) утверждают, что цена контракта, заключенного в 2011 году, не менялась и по-прежнему составляет 7,95 млрд руб.

Отметим, что строительство ледокола «Виктор Черномырдин» началось на Балтийском заводе. Изначально его предполагалось сдать в 2015 году, однако сроки неоднократно переносились. В настоящий момент судно достраивает АО «Адмиралтейские верфи». Планируется, что Росморпорт получит его в декабре 2019 года.

“Ъ-СПб” сообщал, что в ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, ущерб от которого ОСК оценила в 150 млн руб.