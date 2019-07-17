Минсельхоз Удмуртии занялся оценкой рисков недобора урожая

Погодные условия могут негативно сказаться на показателях сбора урожая и качестве кормов в Удмуртии. Об этом на своей странице в Facebook написала министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. Она отметила, что сезон начинался хорошо, но сейчас разные территории либо сушит, либо заливает дождями.

«Сейчас оцениваем возможные риски недобора урожая и качества кормов (последнее, конечно, критично для нас)»,— написала госпожа Абрамова. Она добавила, что поголовье коров находится в среднегодовой норме, цена молока остается стабильной —22,52 руб. за кг без НДС, что на 1,6 руб. выше уровня прошлого года.