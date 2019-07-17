В Челябинской области в магазине продавали просроченные на три года продукты

Прокуратура Чесменского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже продуктов в одном из магазинов населенного пункта. Как сообщают в надзорном ведомстве, были выявлены факты реализации товаров – конфет, повидла, шоколада, чая, кофе, консервов – с вышедшим сроком годности, причем просрочка доходила до трех лет.

Также в магазине мясная и рыбная продукция, овощи и хлебобулочные изделия продавались без товарно-сопроводительной документации и необходимой маркировки, а часть продуктов размещалась в морозильных камерах, в которых не было термометров для контроля режима хранения. Кроме того, продавец магазина не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию восемь лет.

По результатам проверки прокуратура направила в арбитражный суд заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности, суд удовлетворил иск и оштрафовал нарушителя.