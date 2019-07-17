В Курганской области назначили руководителя нового департамента

В Курганской области назначена временно исполняющая обязанности директора департамента информационных технологий и цифрового развития. Эту должность заняла Гульжан Фахрутдинова, входившая в состав губернаторского резерва, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гульжан Фахрутдинова родилась в Целинном районе Курганской области, окончила Курганский государственный университет. Карьеру начинала с должности учителя информатики в средней школе областного центра. С 2018 года занимала пост заместителя директора по информационным технологиям курганского технологического колледжа им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова.