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Екатеринбург занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих городов России

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых дорогих городов России, составленном порталом Numbeo, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира.

В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В мире Екатеринбург занимает 283 место из 379 городов, представленных в рейтинге. Согласно исследованию, ежемесячные средние расходы семьи из четырех человек в Екатеринбурге составляют 112 тыс. руб. В сумму не входят аренда недвижимости и ипотека.

В тройку самых дорогих городов мира вошли Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария) и Осло (Норвегия).

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