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Строительство КДЦ в Добрянке оценили 658 млн рублей

Администрация Добрянского района объявила электронный аукцион на строительство районного культурно-досугового центра.

Подрядчик должен реконструировать недостроенный четырехэтажный дворец культуры со зрительным залом на 700 мест, расположенный в квартале между улицами Советской, Белинского, Победы и 9-го Января. Помимо этого, требуется построить двухэтажный спортивный зал, обустроить территорию и установить фонтан. Все работы необходимо завершить к 1 ноября 2021 года.

Аукцион пройдет 25 июля. Максимальная цена контракта определена в 658 млн руб.

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