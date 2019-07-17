Строительство КДЦ в Добрянке оценили 658 млн рублей

Администрация Добрянского района объявила электронный аукцион на строительство районного культурно-досугового центра.

Подрядчик должен реконструировать недостроенный четырехэтажный дворец культуры со зрительным залом на 700 мест, расположенный в квартале между улицами Советской, Белинского, Победы и 9-го Января. Помимо этого, требуется построить двухэтажный спортивный зал, обустроить территорию и установить фонтан. Все работы необходимо завершить к 1 ноября 2021 года.

Аукцион пройдет 25 июля. Максимальная цена контракта определена в 658 млн руб.