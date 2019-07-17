«Сердце Пармы» выйдет в прокат в 2020 году

В Пермском крае начались съемки полнометражного фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Сердце Пармы» — совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино. Роли в фильме исполнят Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Елена Панова, Валентин Цзин, Александр Горбатов, Роза Хайруллина, Илья Малаков. Авторами сценария выступят Сергей Бодров, Илья Тилькин, продюсерами — Игорь Толстунов, Антон Златопольский, Влад Ряшин, Дарья Лаврова.

Съемки картины пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, быта, вооружения — от боевых лосей до боевых орудий. Первый съемочный цикл в Губахе, Усьве и на Крестовой горе начался 14 июля и продлится до 13 августа. Сам съемочный процесс, как отмечали представители съемочной группы, займет не менее 130 дней.

Режиссером фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.