На Кубани законодательно разрешили посещать отделения реанимации

Во вторник, 16 июля, на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли изменение в закон, которое дает право родственникам больных посещать отделения реанимации и палаты интенсивной терапии. Как уточнили в пресс-службе ЗСК, парламентарии данной поправкой привели краевой закон в соответствие с федеральным.

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что присутствие рядом с пациентом близкого человека может оказаться действенным лекарством, и в целом выразил надежду на большую пользу от данного закона, являющегося шагом по гуманизации системы здравоохранения. «У людей должна быть возможность находиться рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство», – резюмировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых