Ипподром «Акбузат» назначили ответственным за развитие лошадей башкирской породы

Минсельхоз Башкирии определил главной организацией, ответственной за развитие лошадей башкирской породы, уфимский ипподром «Акбузат», следует из документов ведомства. ГАУ «Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат» будет вести электронную базу данных о племенных лошадях, регистрацию племенных и выдающихся племенных лошадей в Госплемкниге, проводить бонировку — комплексную оценку племенных лошадей по их происхождению, экстерьеру, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства. Также ипподрому переданы функции регистрации племенных лошадей и составления паспортов. Ранее эти функции исполняли ГБУ «Государственная заводская конюшня «Уфимская» и Башкирский НИИ сельского хозяйства РАСХН.

Лошадь башкирской породы — абориген Южного Урала. Характеризуется выносливостью и неприхотливостью. Используется для сельскохозяйственных нужд, в том числе для производства национального кисломолочного напитка — кумыса, конины, а также для верховой езды. В 2016 году поголовье лошадей этой породы в Башкирии оценивалось в пределах 45 тыс. голов.

Майя Иванова