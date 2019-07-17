В Екатеринбурге остановки в районе 8 Марта и Фрунзе адаптируют для инвалидов

Власти Екатеринбурга планируют сделать безопасные трамвайные остановки на перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе. Параллельно в мэрии обсуждаются способы избежать пробки, которые могут возникнуть на дорогах во время проведения работ, сообщили в мэрии.

По словам заместителя председателя комитета благоустройства Виктора Юровицкого, в районе 8 Марта—Фрунзе проживают много инвалидов по зрению. Здесь же находятся Свердловская областная библиотека для слепых и екатеринбургское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых» «Гофротек». Трамвай — самый удобный транспорт для слабовидящих. Однако трамвайные остановки небезопасны, так как обозначены только разметкой, на них нет ограждений либо зон разграничения пешеходов, пассажиров и автомобилей.

Администрация подготовила проект капитального ремонта на 8 Марта: планируется создать две обособленные посадочные площади трамвайных остановок в виде двух возвышенных платфор шириной 3 м. и длиной 50 м. Обе площадки установят параллельно друг другу. Также планируется отремонтировать проезжую часть на участке от дома № 104 на улице 8 Марта и до переулка Банного. На трамвайном переезде заменят скользкие металлические плиты на гранитную брусчатку. Все работы выполнит ООО «ГУДСР». К ремонту предприятие должно приступить в ближайшее время.