Более 2 тысяч объектов в Новосибирске были обесточены из-за ливня

В результате сильного ливня в Новосибирске были отключены от электричества более 2,1 тыс. объектов по всему городу. «По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, после ливня стали поступать многочисленные обращения жителей об отключении электроэнергии и протекании кровель»,— сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. К данному моменту энергоснабжение большинства объектов восстановлено. Кроме того, зафиксировано 19 протеканий кровель. Мэрия передала информацию по всем объектам в управляющие организации.

Илья Николаев