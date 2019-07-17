Московская компания стала владельцем «Сибэнергоугля»

В кузбасском ООО «Сибэнергоуголь» произошла смена собственников. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% в уставном капитале компании стало ООО «Ф-сервис» (Москва). С января 2019 года ее доля была 1%, основным владельцем (99%) было ООО «Сибуголь», находящееся под контролем швейцарской Sib Coal AG.

«Сибэнергоуголь» принадлежал «Сибуглю» с 2017 года, до этого предприятие входило в структуру кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз». Тогда эксперты оценивали сумму сделки в $300 млн.

ООО «Сибэнергоуголь» ведет свою деятельность с 2001 года. Предприятие являлось правопреемником дочерней компании холдинга «Кузбассразрезуголь» ОАО «Разрез Листвянский» в части прав и обязанностей, установленных лицензией на добычу каменного угля в Новокузнецком районе Кемеровской области.

ООО «Ф-сервис» зарегистрировано в декабре 2018 года. Компания принадлежит московскому АО «Регион сервис», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления (100% принадлежит Сергею Кучерявенко, который значится совладельцем 196 компаний).

Оксана Павлова