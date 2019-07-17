Новосибирский торговый центр «Эдем» не намерен закрываться

Торгово-развлекательный комплекс «Эдем» в новосибирском Академгородке устранил нарушения требований пожарной безопасности, из-за которых суд первой инстанции решил приостановить работу объекта, заявила администрация объекта в соцсети «ВКонтакте».

Накануне Новосибирский облсуд подтвердил законность решения Советского райсуда Новосибирска от апреля 2019 года о приостановке работы «Эдема» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По данным администрации «Эдема», нарушений в торговом центре уже нет. В частности, на лестничной площадке установлена система оповещения о пожаре, оборудованы дополнительные выходы на кровлю, а также запрещено размещение детских игровых зон на третьем этаже здания. Собственники «Эдема» уведомили прокуратуру Советского района, иск которой удовлетворил суд первой инстанции.

«Областной суд по процессуальным причинам не может рассмотреть новые доказательства, а лишь проверяет законность решения суда. Соответственно, поскольку решение суда звучит, как приостановление деятельности до устранения нарушения, то на данный момент полагаем, что решение суда фактически выполнено»,— говорится в заявлении администрации «Эдема».

Напомним, проверки объектов массового пребывания людей по всей России начались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек.

Подробнее о проверках торговых центров — в материале “Ъ-Сибирь” «Пожарная приостановка»

Илья Галагуз