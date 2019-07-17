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Моментальная карта для бизнеса

Райффайзенбанк предоставляет малому бизнесу, который обслуживается дистанционно, моментальные бизнес-карты

Заказать такую карту можно удаленно при открытии счета, а получить уже через несколько дней курьерской доставкой вместе с документами для открытия счета. Клиентам, которые обслуживаются дистанционно в городах, где нет отделений АО Райффайзенбанка, больше не нужно ждать несколько дней после открытия счета, пока банк выпустит карту, и встречаться с курьером повторно для ее получения. Теперь вместе с заявлением на открытие счета для подписания курьер сразу доставит и бизнес-карту.

Чтобы начать совершать покупки, нужно просто активировать полученную карту на сайте банка.

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