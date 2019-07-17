В Туве введен режим ЧС из-за сильных дождей

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Республике Тыва из-за обильных осадков и повышения уровня воды в реках, сообщило региональное управление МЧС. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности рядом с водой и не переезжать реки вброд.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки после сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на 8 см. Больше всего — на 14 см — она поднялась в Малом Енисее. Сейчас уровень воды составляет 2,76 м при критическом уровне в 4,35 м. По прогнозу синоптиков, небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели.

Илья Николаев