Стоимость фанерного комбината в Кузбассе упала в два с половиной раза

Имущественный комплекс банкротящегося Анжерского фанерного комбинат в Кемеровской области планируется выставить на торги за 730 млн руб. В числе имущества — объект незавершенного строительства фанерного завода мощностью 60 тыс. куб. м в год (общая площадь объекта — 33,7 тыс. кв. м, степень готовности — 70%), оборудование и право аренды земельного участка. В августе 2018 года стоимость имущественного комплекса предприятия составляла 1,8 млрд руб.

ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» (АФК) учреждено в 2006 году. В проект строительства фанерного завода инвестировано более 4,2 млрд руб. Планировалось, что предприятие будет пущено в 2011 году, однако стройка была остановлена из-за прекращения финансирования со стороны основного инвестора — польского «М банка».

В апреле 2017 года АФК признан банкротом. Долги предприятия превышают 4 млрд руб. Как ранее сообщали власти Кузбасса, интерес к Анжерскому комбинату проявляла Segezha Group (входит в АФК «Система»). В 2018 году стало известно, что красноярский холдинг «Экология ресурсов» планирует организовать в Кузбассе производство фанеры и паллет к 2020 году. Объем инвестиций в проект — 15 млрд руб. Компания рассматривала возможность приобретения в ходе торгов имущества АФК. Однако ряд торгов по продаже недостроенного комбината не привлек покупателей.

В 2019 году, по данным ЕФРСБ, руководитель и собственник красноярского ООО «Экология ресурсов» Сергей Бандюков был признан банкротом — в отношении него введена процедура реализации долгов.

О проекте «Экологии ресурсов» — в материале “Ъ-Сибирь” «Как фанера над Кузбассом»

Оксана Павлова