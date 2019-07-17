ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа. О плохом отношении к соседнему государству заявило 12% респондентов, 9% — об очень плохом.

Еще 8% опрошенных назвали Украину дружественным государством, для ряда россиян Украина является стратегическим партнером (3%) или конкурентом (2%). Не смогли дать точное определение 8% опрошенных.

Почти половина респондентов (48%) полагают, что между русскими и украинцами больше разобщающих факторов, чем соединяющих. Наоборот думает 36%.

Успел поработать на Украине всего 1% россиян, учились в этой стране 3%, родились там и жили какое-то время 4%, были на Украине в командировке 6%. Около 21% были там как туристы или гостили у родственников. Никогда не въезжали на территорию Украины 50% опрошенных.

Опрос проведен 20 июня 2019 года. В нем приняло участие около 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты могли дать до двух вариантов ответа. Метод опроса — телефонное интервью.