«Катрен» инвестирует в строительство логистического комплекса в Новосибирске 680 млн рублей

Крупнейший российский фармдистрибьютор компания «Катрен» начала строительство крупного логистического комплекса в Новосибирске. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в компании, инвестиции в проект составят 680 млн руб.

Комплекс площадью более 6 тыс. кв. м. и мощностью до 240 тыс. позиций в сутки будет обслуживать Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край и Якутию. «Логистический комплекс позволит расширить присутствие в этих регионах сервиса поиска и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru. Сейчас в регионах у сервиса более 370 тыс. пользователей, которые делают около 90 тыс. заказов в месяц»,— уточнили в компании.

Строительство комплекса ведется на территории Мичуринского сельсовета, завершить работы планируется к ноябрю 2020 года. Запуск объекта состоится в декабре 2020 года.

Компания «Катрен» основана в 1993 году в Новосибирске. География работы компании охватывает 85 субъектов РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка НПК «Катрен» составила 211 млрд руб. (в 2016 году — 206,3 млрд руб.), прибыль — 1,4 млрд руб. Основной владелец — Леонид Конобеев (52,77%).

О другом крупном проекте компании — в материале “Ъ-Сибирь” «Катрен» готовит новоселье»

Оксана Павлова