Источник: на должность руководителя пермского зоопарка претендует глава департамента культуры

Елена Неганова, глава городского департамента культуры администрации Перми, претендует на должность руководителя нового пермского зоопарка, сообщил источник, близкий к городской власти. По его данным, кандидатура чиновницы якобы была предложена краевым властям бывшим мэром Перми, депутатом Госдумы Игорем Сапко. По данным собеседника, предложенная кандидатура не была согласована на уровне вице-премьера Антон Клепикова, курирующего культуру.

Другой собеседник сообщил “Ъ-Прикамье”, что такие разговоры ходили около месяца назад, но уже прекратились.

Игорь Сапко сообщил “Ъ-Прикамье”, что не консультировал никого по поводу госпожи Негановой. Сама чиновница также сообщила, что не подавала заявки на участие в конкурсе на должность директора зоопарка. Не подтверждают переговоры относительно чиновницы и в правительстве и администрации Перми.

Напомним, прежний директор МАУК «Пермский зоопарк» Людмила Кардашова была уволена минувшей осенью. В феврале городские власти провели конкурс по выбору директора пермского зоопарка. Он завершился тем, что комиссия отклонила всех кандидатов, включая считавшуюся основным претендентом на пост Ксению Бельскую. В дальнейшем власти решили отказаться от поиска директора, поскольку учреждение должно быть передано в краевую собственность: именно за счет региональной казны сейчас ведется строительство нового зоопарка на Нагорном. Стоимость комплекса — 4,9 млрд руб. Новый зоопарк рассчитан на 500 тыс. посетителей в год. Объект планируется сдать в 2020 году.