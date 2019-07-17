Аэропорт республики Алтай к 2024 году может получить статус международного

Аэропорт республики Алтай, расположенный в Горно-Алтайске, может получить статус международного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ожидается, что статус международного аэропорт получит в 2024 году. «Сегодня все необходимые документы находятся на согласовании в правительстве России»,— говорится в сообщении.

Директор аэропорта Сергей Круглов отметил, что за первое полугодие пассажиропоток вырос на 41%. Этот показатель, по его словам, превышает среднеотраслевые в 4,5 раза. Как следует из данных Росавиации, всего с января по апрель 2019 года аэропорт обслужил около 13 тыс. пассажиров.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году аэропорт Горно-Алтайска получил выручку в размере 151 млн руб., чистая прибыль составила 59,4 млн руб.

Оксана Павлова