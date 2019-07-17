«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Церемония вручения наград пройдет 22 сентября.

«Игра престолов» по числу номинаций побила рекорд сериала «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году его выдвинули на премию в 27 категориях.

Согласно данным ВЦИОМа, за сериалом следит только 20% россиян, еще 8% планируют в скором времени начать просмотр. Больше всего симпатий россияне испытывают к Дейенерис Таргариен и Тириону Ланнистеру, а вот самым ненавистным персонажем сериала стала Серсея Ланнистер.

О том, на что вдохновляет россиян популярный сериал,— в публикации “Ъ FM”.