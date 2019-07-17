Россиянин Макеев приговорен к 37,5 года тюрьмы за убийство мексиканца

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за убийство мексиканца, напавшего на него. «Он также должен будет заплатить 405 тыс. мексиканских песо (порядка $22 тыс.) в виде компенсации»,— сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.

В российском посольстве заявили «РИА Новости», что 54 статья уголовно-процессуального кодекса Мексики предполагает возможность передачи осужденных. «Макеев имеет право на передачу для дальнейшего отбывания наказания в России, однако пока он с такой просьбой не обращался»,— отметили в диппредставительстве.

Убийство произошло в конце мая 2017 года. Сотни человек окружили дом господина Макеева в Канкуне и напали на него. Поводом стали видеозаписи, на которых россиянин оскорблял мексиканцев и угрожал им. В ходе столкновений Алексей Макеев ранил одного из нападавших, позже мужчина скончался в больнице.