Коммунисты примеряются к высоким постам

Коммунисты Татарстана рассчитывают по итогам региональных выборов в сентябре получить должность заместителя председателя Госсовета. Поправки в регламент, которые бы гарантировали оппозиционным фракциям высокие руководящие посты, намерен предложить лидер КПРФ в республике Хафиз Миргалимов. В «Единой России» сомневаются в целесообразности таких поправок. Эксперты считают, что коммунисты «делят шкуру неубитого медведя», и расценивают инициативу партийцев как предвыборный торг с властями.



Татарстанское отделение КПРФ намерено инициировать изменения в регламент Госсовета, которые бы закрепили за оппозиционными фракциями пост вице-спикера парламента. Об этом вчера на пресс-конференции заявил лидер коммунистов в парламенте Татарстана и первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. Он пояснил, что во многих других субъектах РФ «представители второй фракции» работают в руководящих органах заксобраний. «Я имею в виду должность заместителя председателя. А мы даже не имеем, как говорится, комитета. Все у той партии, которая составляет большинство»,— посетовал господин Миргалимов.

Лидер коммунистов не стал уточнять, кто мог бы претендовать на пост вице-спикера от КПРФ. «Ну, может, я, а, может, и не я»,— уклончиво ответил он на вопрос “Ъ”. «В Башкирии зампредседателя от КПРФ есть. В других областях — есть. Если на этот раз не удастся, то — через созыв. Но мы должны к этому стремиться, тернистый у нас путь»,— сказал “Ъ” Хафиз Миргалимов.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Сейчас регламент парламента Татарстана не предусматривает каких-то специальных квот для оппозиции. Однако в законе «О статусе депутата Государственного совета» прописано, что парламентариям, избранным по спискам, «предоставляется право замещать руководящие должности», в числе которых спикер Госсовета и его заместители, секретарь парламента, главы комитетов и их замы, председатели постоянных комиссий. Согласно этой квоте, господин Миргалимов в нынешнем созыве занимает должность заместителя председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Хафиз Миргалимов и ранее выступал с подобными инициативами. В 2012 году он жаловался на случаи, когда рядовым депутатам-коммунистам «не дают слова» в муниципальных советах республики. «А представьте, приехал в район заместитель председателя Госсовета Хафиз Миргалимов… Кто ему теперь откажет в выступлении?»— аргументировал свое предложение коммунист. Пост вице-спикера господин Миргалимов пытался также получить после выборов в 2009 году. Потерпев неудачу, он обещал добиваться пересмотра регламента Госсовета.

У КПРФ есть и другие предложения по работе нового созыва Госсовета. В частности, господин Миргалимов считает необходимым предусмотреть зарплаты для помощников депутата. Сейчас депутаты Госсовета могут иметь до пяти помощников, но из бюджета их работа не оплачивается. «Если хотя бы один помощник был платный»,— помечтал господин Миргалимов, отметив, что в некоторых регионах для этого создан специальный «депутатский фонд». Лидер коммунистов также недоволен тем, что единороссы часто сразу в трех чтениях принимают законопроекты, которые вносятся с голоса, и у оппозиции нет возможности изучить документы (в частности, так был принят закон об имущественном цензе для получателей социальный льгот. — см. “Ъ” от 20 декабря 2018 года). «Фракция постарается внести изменения в регламент. Если нужно, можно заседать два дня, чтобы были качественные законопроекты»,— обещал Хафиз Миргалимов.

В «Единой России» к инициативам коммунистов отнеслись скептически. «Предлагать можно все, что угодно. Это вопрос целесообразности, практической исполнимости. Поэтому пусть решает новый созыв. Надо сначала провести выборы»,— заявил вчера “Ъ” глава фракции единороссов в Госсовете, действующий вице-спикер Юрий Камалтынов. При этом он напомнил, что в нынешнем созыве у КПРФ (на выборах 2014 года партия получила лишь 5,55%) всего три депутата, а у «Единой России», которая победила с результатом 84,24%, — 82 представителя. «За одним заместителем председателя 82 члена Госсовета, а за другим – только три. А полномочия у них одинаковые, получается. Не думаю, что это правильно»,— заметил господин Камалтынов. Что касается зарплат помощникам депутатов, то, по мнению единоросса, это «было бы неплохо», но «на содержание Госсовета придется тратить больше денег»: «Сегодняшняя практика добровольных помощников работает эффективно».

В КПРФ рассчитывают, что по итогам выборов значительно увеличат свое представительство в парламенте. Глава избирательного штаба партийцев Артем Прокофьев вчера сообщил, что рейтинг коммунистов в республике составляет 25–30% (из числа тех, кто определился с выбором). В КПРФ хотят усилить контроль на избирательных участках. В частности, более 1 тыс. наблюдателей приедут в Татарстан из других регионов. «Своего мы постараемся не отдавать»,— дал еще одно обещание господин Миргалимов.

Политолог Сергей Сергеев считает, что 25% для КПРФ «реалистичная цифра»: «За коммунистов могут голосовать против “Единой России” как за самую сильную оппозиционную партию. Но реальный результат КПРФ будет отрегулирован». Однако эксперт считает «немного странным», что партийцы уже сейчас «делят шкуру неубитого медведя»: «Инициатива Миргалимова выглядит как торг с властями: дайте нам пост вице-спикера, а за это мы что-нибудь уступим». Он полагает, что «Единая Россия» вряд ли согласится на предложения коммунистов.

Кирилл Антонов