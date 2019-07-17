Клиникам меняют оценки риска

Минздрав предлагает усилить контроль Росздравнадзора за несколькими типами медучреждений в РФ. В их число войдут клиники, занимающиеся лечением онкологии, пластической хирургией, проводящие медико-социальную экспертизу и участвующие во всероссийской диспансеризации. Актуальность проекту добавляют как планы правительства по расширению охвата населения профилактическими осмотрами, так и случаи смертей граждан при пластических операциях.

Минздрав подготовил поправки к положению о госконтроле качества и безопасности медицинской деятельности, ужесточающие проверки клиник Росздравнадзором,— они опубликованы на портале regulation.gov.ru. Как следует из текста документа, к объектам контроля с чрезвычайно высоким уровнем риска предлагается отнести медучреждения, оказывающие специализированные медуслуги по профилю «онкология».

По мнению ведомства, это необходимо из-за высокой распространенности злокачественных новообразований и смертности от них.

В категорию значительного риска попадут клиники, участвующие в 2019–2020 годах во всероссийской диспансеризации взрослого населения, для контроля полноты и качества диспансеризации. Кроме того, категория риска повышается для учреждений, занимающихся медико-социальной экспертизой, участвующих в федеральных проектах нацпроекта «Здравоохранение» и имеющих статус районных и межрайонных.

Под особый контроль службы также попадут медорганизации, не имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «анестезиология-реаниматология». При этом они, уточняет Минздрав, могут оказывать услуги пластической хирургии, травматологии и ортопедии, что при отсутствии в штате анестезиолога-реаниматолога создает риски для граждан. Как отмечает Минздрав, в 2018 году несколько пластических операций в Москве закончились смертью пациентов.

Сейчас категория риска, к которой относится медучреждение,— ключевой критерий для определения схемы его проверок Росздравнадзором. С 2018 года для организаций, относящихся к чрезвычайно высокому риску, плановые проверки предусмотрены раз в год, для высокого риска — раз в два года, для значительного — раз в три года, для среднего риска — не чаще раза в пять лет, а учреждения умеренного риска проверяют не чаще раза в шесть лет. Поэтому, указывает Минздрав, службе придется пересмотреть периодичность проведения плановых проверок медучреждений, для которых она повысилась.

Как отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, изменения, предложенные Минздравом, могут оказаться важны с учетом реализации нацпроекта «Здравоохранение», в том числе в части пристального внимания к проблеме онкозаболеваемости. Впрочем, как отмечает член правления Ассоциации частных клиник Москвы Алексей Серебряный, Росздравнадзор начал применять риск-ориентированный подход относительно недавно, многие клиники еще не успели под него попасть, и пока «оценить, как на их работе отразится переход в новую категорию риска, невозможно».

Анастасия Мануйлова