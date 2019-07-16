Директором Tele2 в ХМАО назначен Марк Малахов

Директором Ханты-Мансийского филиала оператора мобильной связи Tele2 назначен Марк Малахов. Как сообщили в пресс-службе компании, господин Малахов займется финансами и развитием сети продаж компании в регионе. О причинах кадровых перестановок в компании не уточнили.

Марк Малахов родился в Ангарске Иркутской области, окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи в 1997 году. В отрасли связи начал работать с 2004 года, с должности инженера-строителя в Кузбасском отделении «МегаФона». Затем продолжил работу на территории Кемеровской, Омской областей и в центральном офисе Сибирского филиала.

Анна Новикова