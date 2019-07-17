Becar привлек в столицу Best Western

Основанная в Петербурге компания Becar Asset Management, реализующая в Москве проект апарт-отеля (кондо-отеля) на Малых Каменщиках, привлекла к сотрудничеству международного оператора Best Western Hotels & Resorts, который в настоящее время не представлен в столице. Отель Vertical BW Signature Collection будет состоять из 83 юнитов. По мнению экспертов, позиционирование объекта под брендом сети Best Western может быть интересно для Becar благодаря доступу к глобальной программе лояльности бренда и привлечению его клиентской базы.

Компания Becar Asset Management, заявившая год назад о выводе на московский рынок кондо-отеля, привлекла в проект Best Western Hotels & Resorts. Международный оператор в настоящее время представлен в четырех российских городах: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иваново и Калуге. По словам Сайи Кекконен, управляющего директора Финляндии, стран Балтии, Польши и России в Best Western Hotels & Resorts, компания рада расширению своего присутствия в России, тем более что бренд BW Signature Collection, под которым будет работать новый отель на Таганке, впервые выходит на рынок Москвы. BW Signature Collection — это формат soft-бренда, который позволит Becar развивать собственную торговую марку Vertical.

Отель будет реализован на базе исторического здания 1908 года постройки площадью более 2 тыс. кв. м рядом со станцией метро «Таганская». Ранее в нем располагались офисы, управлением которыми занималась компания Becar. «В связи с тем, что ремонт здания в последний раз производился в 1983 году, оно стало постепенно дешеветь, ставки аренды снижались, и это не устраивало владельца актива. Собственник принял решение создать на имеющихся площадях кондо-отель вместо того, чтобы вкладывать значительные средства в реновацию бизнес-центра. Размер инвестиций в реконцепцию составляет около 500 млн рублей»,— заявила “Ъ” Мария Онучина, управляющий директор FM Becar Asset Management. Также в компании добавили, что на продажу выставлены все имеющиеся в проекте юниты, а текущий собственник полностью выходит из проекта после его завершения, не оставляя за собой никаких площадей. «Becar, в свою очередь, будет сопровождать процесс строительства, а после передачи собственности от единого владельца к частным лицам станет управляющей компанией для розничных инвесторов»,— добавила госпожа Онучина.

«Управление по франшизе — это распространенная практика на гостиничном рынке, и те международные бренды, кто давно представлен в России, готовы работать по этой схеме с локальными управляющими компаниями»,— уверена Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. С точки зрения Becar, по ее мнению, позиционирование объекта под брендом сети Best Western может быть интересно благодаря доступу к глобальной программе лояльности бренда и привлечению его клиентской базы. По словам представителей Becar, привлечение международного оператора также позволит снизить инвестиционные риски проекта для его участников, а будущим гостям обеспечит гарантированный уровень сервиса и безопасности.

«Привлечение гостиничного оператора — хороший шаг, но он потребует дополнительных вложений. С точки зрения маркетинга это точно поднимет интерес к объекту»,— считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Участники проекта утверждают, что на данный момент из 83 юнитов продано 19, при этом средняя цена квадратного метра составляет около 400 тыс. рублей. «Такие высокие темпы продаж в течение месяца превзошли наши ожидания. Это говорит о том, что подобные форматы интересны инвесторам»,— отметил Александр Шарапов, президент Becar Asset Management. По его словам, в настоящее время компания находится в поиске новых объектов площадью от 2 до 15 тыс. кв. м, в том числе офисных зданий, которые можно реконструировать. «Мы рассматриваем как приобретение здания, так и совместную реализацию проекта с его владельцем для переформатирования существующих площадей под гостиничные цели. Самое главное — это кондо-формат с привлечением международного бренда, это позволяет девелоперу сократить срок окупаемости инвестиций»,— заявил господин Шарапов.

Мария Кузнецова