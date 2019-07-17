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Сезон ягод и грибов в Галерее вкуса «Парк Культуры»

Спелые ягоды и ароматные грибы, собранные в нижегородских лесах, ждут гостей в сезонном меню Галереи вкуса «Парк Культуры». Где-то они выходят на первый план, составляя основу блюда, где-то, наоборот, лишь дополняют главные ингредиенты.


Яркие лисички, благородные белые или ароматные подберезовики – какой бы гриб из нового летнего меню не оказался в вашей тарелке, будьте уверены – он приготовлен с любовью и фантазией!

Что попробовать?


  • Салат с жареными лисичками и печенью цесарки
  • Хумус с личиками
  • Картофельный крем-суп с обжаренными грибами и трюфельным маслом
  • Тушеные телячьи щеки с лесными грибами
  • Жареный картофель с лисичками и копченой сметаной
  • Домашняя паста с боровиками в сливочном соусе
  • Пицца с лисичками и соусом Песто

Яркое приключение лета для тех, кто выдвинулся на «тихую охоту».

А спелые ягоды представлены в виде Салата из сезонных ягод с йогуртовым муссом, Клубничного супа с ванильным кремом и Тартом с малиной.

«В утренних походах за ягодами и грибами, мы трепетно начинаем прислушиваться к природе, становимся её частью. Это приятный процесс мимолетного возврата в то, от чего мы уже давно ушли в города. И как приятно хоть ненадолго вырваться на свободу. Мы выбрали время и поехали за грибами», – рассказывает шеф-повар Ирина Гравшина.

Добро пожаловать на ягодно-грибные сезоны Галереи вкуса "Парк Культуры"!

Галерея вкуса «Парк Культуры»
Ресторан современной русской кухни с картинной галереей, кафе с летней верандой, V бар.
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А
+7 (831) 215-12-12
www.park-k.ru


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