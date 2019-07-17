Сезон ягод и грибов в Галерее вкуса «Парк Культуры»

Спелые ягоды и ароматные грибы, собранные в нижегородских лесах, ждут гостей в сезонном меню Галереи вкуса «Парк Культуры». Где-то они выходят на первый план, составляя основу блюда, где-то, наоборот, лишь дополняют главные ингредиенты.
Яркие лисички, благородные белые или ароматные подберезовики – какой бы гриб из нового летнего меню не оказался в вашей тарелке, будьте уверены – он приготовлен с любовью и фантазией!
Что попробовать?
Яркое приключение лета для тех, кто выдвинулся на «тихую охоту».
А спелые ягоды представлены в виде Салата из сезонных ягод с йогуртовым муссом, Клубничного супа с ванильным кремом и Тартом с малиной.
«В утренних походах за ягодами и грибами, мы трепетно начинаем прислушиваться к природе, становимся её частью. Это приятный процесс мимолетного возврата в то, от чего мы уже давно ушли в города. И как приятно хоть ненадолго вырваться на свободу. Мы выбрали время и поехали за грибами», – рассказывает шеф-повар Ирина Гравшина.
Добро пожаловать на ягодно-грибные сезоны Галереи вкуса "Парк Культуры"!
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Ресторан современной русской кухни с картинной галереей, кафе с летней верандой, V бар.
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А
+7 (831) 215-12-12
www.park-k.ru