Сезон ягод и грибов в Галерее вкуса «Парк Культуры»

Спелые ягоды и ароматные грибы, собранные в нижегородских лесах, ждут гостей в сезонном меню Галереи вкуса «Парк Культуры». Где-то они выходят на первый план, составляя основу блюда, где-то, наоборот, лишь дополняют главные ингредиенты.

Яркие лисички, благородные белые или ароматные подберезовики – какой бы гриб из нового летнего меню не оказался в вашей тарелке, будьте уверены – он приготовлен с любовью и фантазией!

Что попробовать?

Салат с жареными лисичками и печенью цесарки

Хумус с личиками

Картофельный крем-суп с обжаренными грибами и трюфельным маслом

Тушеные телячьи щеки с лесными грибами

Жареный картофель с лисичками и копченой сметаной

Домашняя паста с боровиками в сливочном соусе

Пицца с лисичками и соусом Песто

Яркое приключение лета для тех, кто выдвинулся на «тихую охоту».

А спелые ягоды представлены в виде Салата из сезонных ягод с йогуртовым муссом, Клубничного супа с ванильным кремом и Тартом с малиной.

«В утренних походах за ягодами и грибами, мы трепетно начинаем прислушиваться к природе, становимся её частью. Это приятный процесс мимолетного возврата в то, от чего мы уже давно ушли в города. И как приятно хоть ненадолго вырваться на свободу. Мы выбрали время и поехали за грибами», – рассказывает шеф-повар Ирина Гравшина.

Добро пожаловать на ягодно-грибные сезоны Галереи вкуса "Парк Культуры"!

Галерея вкуса «Парк Культуры»

Ресторан современной русской кухни с картинной галереей, кафе с летней верандой, V бар.

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А

+7 (831) 215-12-12

www.park-k.ru

