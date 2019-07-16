«Воронежэнерго» планирует вложить 210 млн рублей в системы учета электроэнергии

Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» рассчитывает вложить более 210 млн руб. в оснащение системами интеллектуального учета и телемеханики более 1,6 тыс. трансформаторных подстанций, сообщили “Ъ-Черноземье” в филиале. Опытный образец новой системы сбора и передачи данных установлен на подстанции в Новоусманском районе. Входящие в состав системы модули дискретных сигналов и контроллеры телемеханики и автоматизированной системы учета электроэнергии позволят диспетчерам в режиме реального времени контролировать состояние электрической сети и ключевые параметры работы оборудования. «Автоматический расчет потерь… позволит оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии, что значительно сократит время реакции на возможные технологические нарушения, а также снизит потери электроэнергии при передаче до 7%»,— рассчитывают в «Воронежэнерго». По итогам реализации первого этапа проекта уровень потерь в филиале должен снизиться с 10,6% до 7%, экономия может составить 5 млрд руб., подсчитали в «Воронежэнерго».

Как «Воронежскую горэлектросеть» готовили к продаже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин