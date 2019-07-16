Компания Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class и не будет делать модель нового поколения, сообщает Automotive News.

По данным издания, ссылающегося на собственные источники внутри немецкого автопроизводителя, модель не оправдала ожиданий. Пикап плохо продается из-за высокой стоимости на фоне конкурирующих моделей Volkswagen Amarok и Ford Ranger, а также его репутацию испортили несколько отзывных кампаний.

Ожидается, что Mercedes-Benz X-Class, представленный в 2017 году, будет снят с производства по окончании жизненного цикла модели.