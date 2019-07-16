Марго Робби сыграет Барби в одноимённом фильме

29-летняя австралийская актриса Марго Робби исполнит роль Барби в одноимённой картине. Об этом сообщает BBC. Фильм станет совместным проектом студии Warner Bros. и компании Mattel, производителя кукол.

Марго Робби не только сыграет главную роль, но и выступит сопродюсером фильма вместе со своей компанией LuckyChap Entertainment.

«Марго идеальна и как продюсер, и как актриса, чтобы воплотить образ Барби на экранах и сделать его свежим и актуальным для современной аудитории», — отмечает представитель Warner Bros. Тоби Эммерих.

Известно, что до Марго Робби на роль Барби претендовали стендап-комедиантка Эми Шумер и актриса Энн Хэтэуэй. Режиссером и сценаристом истории о вселенной Барби станет Грета Гервиг, известная по работе над фильмами «Леди Берд» и «Милая Фрэнсис». Дата премьеры пока не раскрывается.