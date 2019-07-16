Во Vnukovo Outlet Village пройдет ART FEST

Каждые выходные августа во Vnukovo Outlet Village будут проходить мероприятия в рамках фестиваля ART FEST. Детские спектакли театра «Домик Фанни Белл» покажут в специально оборудованном шатре. Юных зрителей ждут поучительные истории «Бука», «Мойдодыр», «Айболит», «Дневник Фокса Микки» и многие другие. На специальных творческих мастер-классах можно будет заняться скрапбукингом, созданием коллажей и открыток с использованием живых цветов, бумагопластикой. Принять участие в мастер-классах смогут как дети, так и взрослые. Кроме того, для взрослых щкола «Draw and Go» проведет серию популярных мастер-классов по акриловой и акварельной живописи.

Главным событием фестиваля станет традиционный пикник Bosco, который пройдет 31 августа. Запланированы посиделки на природе с печеным картофелем, барбекю и живой музыкой, а также традиционная высадка живых деревьев.

События ART FEST захватят и День знаний — 1 сентября. Гости фестиваля смогут подготовиться к школе и новому учебному сезону благодаря специальной акции Back To School. В рамках нее во Vnukovo Outlet Village будет представлен обширный ассортимент товаров, необходимых школьнику, — школьная форма, канцелярия и книги. Для взрослых предусмотрена своя акция — Back To Office с вещами из осенних коллекций со скидками.