Предприятия Кузбасса за месяц вдвое нарастили долги по зарплате

Долги по зарплате в Кемеровской области на 1 июля достигли 110,5 млн руб., увеличившись за месяц на 85%. Количество работников, которым работодатели должны зарплату, выросло с 2974 до 3873 человек. Об этом сообщило правительство Кузбасса, ссылаясь на данные Кемеровостата. Шесть из 15 предприятий-должников — в процедуре банкротства. На протяжении года список организаций почти не меняется, в частности задолженность сохраняется перед работниками «Гормаша» (17 млн руб.) и «Ровера» (14,2 млн руб.). В июне появился новый крупный должник — шахта «Алексиевская», которая должна 871 работнику зарплату на сумму 22,7 млн руб. По словам начальника областного департамента труда и занятости населения Дениса Шамгунова, задолженность выросла в том числе из-за увеличившихся долгов Юргинского машзавода, которому на 1 июля нужно было выплатить 31 млн руб. зарплаты 2,2 тыс. работникам. «Материалы по этому делу неоднократно передавались в правоохранительные органы, прокуратуру и государственную инспекцию труда. По сведениям руководства организации, задолженность планируется погасить в полном объеме до конца текущей недели»,— цитирует чиновника пресс-служба правительства.

Юрий Зуев