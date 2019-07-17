Более 3,5 тысячи семей должны будут доказывать права на имущество в суде

Вчера на сессии заксобрания Иркутской области, где рассматривался вопрос о ходе мероприятий по устранению последствий наводнения, первый заместитель губернатора региона Владимир Дорофеев заявил, что никто из пострадавших не останется без компенсации. Он добавил, что, к сожалению, людям, которые не были зарегистрированы в своих домах, придется доказывать право на компенсацию в судах. «По тем данным, которыми я располагаю, муниципальные образования дают прогноз на обращения в суды по 3632 домам. На сегодня мы имеем 710 решений. По информации судов, в ближайшее время будет рассмотрено еще 860»,— сказал господин Дорофеев. Прокурор Иркутской области Александр Воронин добавил, что дела рассматриваются очень быстро и решения выносятся в пользу обратившихся. «Не более 15 минут каждое дело рассматривается. И у нас нет ни одного решения не в пользу граждан»,— сказал господин Воронин. Напомним, пострадавшие получают единовременную материальную помощь 10 тыс. руб., компенсацию за полностью утраченное имущество 100 тыс. руб. и за частичную утрату имущества — 50 тыс. руб. Владимир Дорофеев также назвал цифры: наводнением подтоплено 109 населенных пунктов, пострадало около 11 тыс. домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Около 50 жилых домов в Тулуне до сих пор остаются подтопленными.

Екатерина Еременко