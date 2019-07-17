Этот город в дыму

В Красноярске зафиксирован высокий уровень загрязнений в воздухе. Причиной стали лесные пожары на территории нескольких районов края и в Иркутской области. По информации экологического проекта Nebo, в ночь с понедельника на вторник показатель загрязнения воздуха вырос до 264 единиц, днем упал до 55. Режим «черного неба» в Красноярске пока не вводят, поскольку превышения ПДК вредных химических веществ в воздухе не фиксируется. Краевое МЧС отмечает, что экологическая ситуация должна нормализоваться в ближайшее время, а сейчас красноярцы вынуждены передвигаться по городу в масках.

В ночь с понедельника на вторник в Красноярске снова вырос уровень загрязнения воздуха. По информации Среднесибирского УГМС, дым от лесных пожаров в город принес северо-восточный и восточный ветер. Инспекторы минэкологии и передвижная эколаборатория работают круглосуточно. После проверки специалисты минэкологии передадут данные в Роспотребнадзор для оценки влияния воздуха с выявленными показателями на здоровье человека. По оперативным данным территориальной сети наблюдения, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц (до 2,5 мкм) в пределах 1,14–1,38 (ПДК) зарегистрировано на всех автоматизированных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Согласно данным экологического проекта Nebo, который ведет постоянный мониторинг качества воздуха, значение ПДК в центре города ночью составило 264 единицы. Во вторник днем показатели упали до 55 единиц.

Тем не менее режим «черного неба» в Красноярске пока вводиться не будет, заявил вчера на брифинге министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин. Он уточнил, что в краевом центре концентрация взвешенных частиц РМ2,5 превышена почти в 1,6 раза, но при этом концентрация вредных химических веществ в норме. «Поэтому у нас нет оснований для введения режима неблагоприятных метеоусловий. Он нужен для того, чтобы включились ограничения для промышленных предприятий»,— цитирует господина Корчашкина интернет-газета Newslab.

С начала июля в Красноярском крае из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Несмотря на то что очагов возгорания вблизи населенных пунктов нет, из-за усиления ветра дым от пожаров достигает городов. Всего на территории Красноярского края в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 36 лесных пожаров — в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском и Уярском районах — на общей площади 64,7 тыс. га. За прошедшую неделю сотрудники краевого лесопожарного центра ликвидировали 62 пожара.

Активисты движения «За чистое небо» опубликовали на сайте Российской общественной инициативы петицию с требованием принять меры для устранения задымления в городе. «Количество легочных и раковых заболеваний в городе бьет все рекорды. Те, кто находит в себе силы и возможности, уже бегут отсюда — из города с шикарной природой, стоящего на могучем Енисее, существующего более трехсот лет, с родины Сурикова — бегут, потому что оставаться тут страшно. Режим „черного неба“ вводится настолько часто, что жители уже привыкли»,— говорится в документе. Общественники отмечают, «что город находится в экологической осаде», так как во время режима «неблагоприятных метеоусловий» нужно проводить влажную уборку, промывать носоглотку, по возможности не выходить на улицу и надевать маски. Активисты выдвинули ряд требований: перевести все производство тепла в черте города Красноярска на природный газ, усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повысить штрафы за превышение нормативов, установить на всех предприятиях города современное очистное оборудование, сократить квоты на выбросы основных загрязняющих веществ, перенести мощности алюминиевого завода за пределы Красноярска или снизить его валовые выбросы на 50% к 2022 году, запретить вырубку пригородных лесов и городских зеленых насаждений, сделать экологичный общественный транспорт достойным и доступным и т. д. На момент публикации петицию подписал 681 человек.

По информации краевого МЧС, экологическая обстановка в Красноярске и крае должна измениться «уже в ближайшее время». В среду ожидаются кратковременные дожди, ветер изменится с северо-восточного на юго-западный.

Юлия Сасевич