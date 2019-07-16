На развитие Верхней Салды до 2030 года планируется выделить 63,2 млрд рублей

На комплексную программу развития Верхней Салды (Свердловская область) до 2030 года власти планируют направить 63,2 млрд руб, сообщили в департаменте информполитики региона.

Проект программы развития города разработан министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно с администрацией Верхнесалдинского городского округа, особой экономической зоной «Титановая долина» и градообразующим предприятием «Корпорация ВСМПО-Ависма».

По словам замминистра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, в рамках программы запланированы строительство поликлиники, реконструкция фильтровальной станции, замена ветхих канализационных сетей, ремонт дорог, увеличение пропускной способности железнодорожной станции, формирование современной городской среды, строительство жилья, общежитий для студентов, детского сада, пристроев к школам, физкультурно-оздоровительных комплексов, развитие «Титановой долины» и модернизация производства на ВСМПО.

Уточняется, что из 63,2 млрд руб. 167,5 млн руб. планируется выделить из федерального бюджета, 6,4 млрд руб. из бюджета области, 4,9 млрд руб. выделят из местного бюджета. Из внебюджетных источников планируется привлечь 51,7 млрд руб. Таким образом соотношение частных инвестиций к бюджетным составит 1 к 4,5.

Зинаида Орманж