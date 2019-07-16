В летней коллекции Pastel распустились маки и кувшинки

В основе концепции новой коллекции российского бренда трикотажа Pastel — идея связи природы и женщины. Прообразом коллекции стала нимфа, чувственное мифическое божество, представлявшееся в виде длинноволосой красавицы, домом для которой была сама природа. По мнению дизайнера бренда, каждая женщина — нимфа, в которой сила природы заложена с рождения, но, к сожалению, увлекаясь ритмом жизни большого города, она теряет свою истинную сущность. В своих коллекциях Pastel пытается напомнить о ней с помощью объемных струящихся текстур, нежных цветов и проработанных вышивок с природными мотивами. В летнюю коллекцию «Нимфа» вошли легкие джемперы тонкой вязки, которые отлично смотрятся с летящими юбками, платья с вышивкой кувшинок, маков, чертополоха, шиповника и с бахромой, сумки и кардиганы.