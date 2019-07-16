Бизнес сможет сэкономить на инкассации

ВТБ запустил устройство для самостоятельного внесения наличных средств на счет

У крупного бизнеса Краснодарского края появился еще один полезный инструмент для ведения финансовой деятельности — банк ВТБ запустил новые устройства для онлайн-инкассации. Речь идет о так называемой автоматизированной депозитной машине (АДМ). Ее назначение — моментальное зачисление внесенных наличных на счет в режиме онлайн. Как отмечают в банке, деньги сразу же становятся доступны клиенту, а параллельно с этим идет их автопересчет и проверка подлинности, что также очень удобно. Благодаря этому клиенты банка смогут экономить значительные средства на инкассации и вообще оптимизировать свои финансовые потоки.

В ВТБ отмечают, что АМД устанавливается прямо в помещении компании-клиента, и только она будет иметь к ней непосредственный доступ. Поэтому инкассировать выручку сотрудники предприятий смогут самостоятельно и тогда, когда им удобно. Помимо прочего, это снижает риски, связанные с кражей средств и недостачей, поскольку компания будет намного меньше иметь дело с наличными. А, как только деньги вносятся в аппарат, за их сохранность уже отвечает банк. Как говорят в ВТБ, в первую очередь такое устройство актуально для крупных ритейлеров, однако будет полезно практически любому виду бизнеса.

По словам члена правления банка ВТБ Валерия Чулкова, появление АМД является частью активного продвижения цифровых продуктов. «С помощью нового оборудования мы предложим нашим клиентам улучшенный сервис, который значительно сэкономит их затраты, а также упростит процесс подготовки выручки», - пояснил он.